F1 : Coup de poker d’Alpine, Gasly annonce du lourd

Pierrick Levallet

Alpine avait sans doute rêvé d'un meilleur début de saison 2024. L'écurie française pointe à la dernière place du classement constructeur et cherche des solutions pour redresser la barre. La voiture d'Esteban Ocon sera notamment équipée de nouvelles pièces lors du Grand Prix de Chine ce dimanche. Et Pierre Gasly s'est voulu plutôt optimiste concernant cette nouvelle évolution.

Alpine vit un début de saison cauchemardesque en F1. La voiture de l’écurie française est très loin des performances attendues. Esteban Ocon et Pierre Gasly n’y arrivent pas et n’ont rapporté aucun point à leur équipe. Alpine est donc dernier du championnat constructeur, ex-aequo avec Williams et Kick Sauber. Mais l’équipe française cherche des solutions pour redresser la barre. Dans cette optique, la voiture d’Esteban Ocon sera équipée de nouvelles pièces afin de tester cette dernière évolution. Pierre Gasly regrette d’ailleurs de ne pas pouvoir les essayer lui-même, même s’il a félicité Alpine pour le travail accompli.

«Ils ont fait du très bon travail»

« En tant qu'équipe, c'est très positif d'avoir réussi à apporter cette première évolution majeure sur la voiture. J'avais prévu [que l'évolution arrive pour] Miami et ils ont réussi à l'anticiper pour la Chine. Ils ont fait du très bon travail de ce côté-là. Malheureusement, d'un point de vue opérationnel, il était préférable de procéder ainsi [en installant les nouvelles pièces sur une seule voiture] » a d’abord expliqué le pilote de 28 ans dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«J'ai hâte d'être à Miami et d'avoir ce package sur la voiture»