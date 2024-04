F1 : Fiasco chez Alpine, Gasly déballe tout

Pierrick Levallet

Rien ne sourit à Alpine en ce début de saison. L'écurie française, qui est dernière au classement constructeur avec aucun point inscrit, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Pierre Gasly a d'ailleurs a raconté le nouveau naufrage qui a eu lieu lors du Grand Prix du Japon. Mais il ne compte pas jeter l'éponge pour autant.

Depuis le début de saison, rien ne sourit à Alpine. L’écurie française pointe à la dernière place du classement constructeur, ex-aequo avec Kick Sauber et Williams. Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui ont terminé respectivement 15 et 16e du Grand Prix du Japon, n’arrivent pas à redresser la barre. L’ancien pilote d’AlphaTauri n’a d’ailleurs pas manqué de raconter ce nouveau fiasco à Suzuka.

«Nous ne sommes pas là où nous voulons être»

« Le Japon était une course difficile et nous avons encore une fois fini loin des points. Nous avons subi des dégâts sur la voiture au deuxième départ, ce qui nous a fait un peu reculer et nous avons donc perdu en performances. Malgré cela, nous ne sommes pas là où nous voulons être - comme cela a été souligné à Suzuka - et nous devons continuer à attaquer pour progresser » a ainsi expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous continuerons de tout donner ensemble»