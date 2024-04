F1- Ferrari : Lewis Hamilton le pousse dehors, il fait une annonce sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison prochaine, Ferrari misera sur un binôme Lewis Hamilton-Charles Leclerc, condamnant ainsi Carlos Sainz, à la recherche d’une nouvelle équipe. Plusieurs pistes sont évoquées pour l’Espagnol, que l’on annonce du côté de Mercedes, Red Bull et même d’Audi. Interrogé avant le Grand Prix de Chine, le pilote de 29 ans a fait le point.

Alors que Ferrari a marqué les esprits avant même le début de saison avec le recrutement de Lewis Hamilton pour 2025, Carlos Sainz doit quant à lui se trouver une nouvelle équipe. Du mouvement est attendu dans les prochains mois en Formule 1, offrant plusieurs options à l’Espagnol cité du côté de Red Bull, Mercedes ou encore Audi, qui fera son arrivée à compter de la saison 2026. Avant le Grand Prix de Chine ce week-end, le coéquipier de Charles Leclerc s’est prononcé sur sa situation personne, n’affichant aucune inquiétude.

« Les bonnes options restent ouvertes »

« Bien sûr, toutes mes meilleures options sont encore ouvertes , a-t-il répondu, relayé par NextGen-Auto. Je pense que c’est une chose positive et quelque chose qui demande un peu de temps compte tenu de la situation du marché. Il faudra du temps à chacun pour se forger sa propre opinion et prendre ses propres décisions. Mais les bonnes options restent ouvertes. Il n’y a eu pratiquement aucun progrès au cours des deux dernières semaines, donc il n’y a vraiment rien à vous dire. Évidemment, on arrive à un point où plus tôt tout se développe, mieux c’est, ce n’est pas du tout comme si cela affectait mes performances cette année, mais en même temps, c’est mieux de se sortir cela de la tête le plus tôt possible. Mais cela nécessite une prise de décision, alors maintenant il est temps de laisser cela se produire et de voir comment les choses progressent. »

« Être dans une voiture compétitive serait très attrayant pour moi »