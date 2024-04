F1 : Fernando Alonso de retour, il hallucine

Pierrick Levallet

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Fernando Alonso a une carrière plutôt bien remplie dans le sport automobile. En 2018, l'Espagnol a quitté la F1 pour explorer l'IndyCar, le WEC, le Dakar et les 24 Heures du Mans. Le double champion du monde a ensuite fait son retour en F1 chez Alpine avant de signer chez Aston Martin. Le pilote de 42 ans est toujours l'un des meilleurs sur la grille, ce qui n'a pas manqué d'impressionner en-dehors de la discipline.

«Cette seconde jeunesse est très précieuse»

« J’ai déjà dit dans une interview que Fernando vivait une seconde jeunesse. Pour l’avoir vu quand j’étais enfant quand il était chez Renault et qu’il remportait ses titres, cette seconde jeunesse est très précieuse pour les médias et pour l’Espagne. Le sport automobile est très apprécié en Espagne, ainsi que le sport non automobile en général » a d’abord expliqué le pilote de MotoGP dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Sa première carrière a été clairement très impressionnante»