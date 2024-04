F1 : L’étonnante sortie de Leclerc sur Alonso

Arnaud De Kanel

L'aventure se poursuit pour Fernando Alonso. Il y a deux semaines, le pilote espagnol a prolongé son contrat avec Aston Martin pour plusieurs années. Une décision vivement commentée, notamment par Charles Leclerc, qui reste très dubitatif. Le Monégasque aurait préféré laisser place aux jeunes.

« Dans ma tête, Aston était la chose logique à faire et, en fin de compte, c’était aussi la meilleure. C’est chez Aston Martin que je me suis senti le plus désiré. » Et oui, à 42 ans (43 en juillet), Fernando Alonso a décidé de prolonger son contrat avec Aston Martin. L'Espagnol sera donc en Formule 1 la saison prochaine, voire même au delà. Un énorme challenge, une immense prise de risques, mais une opportunité en moins de découvrir la nouvelle génération de pilotes. En effet, si certains se sont réjouis de cette nouvelle, Charles Leclerc est un peu moins emballé puisqu'il estime que de nombreux jeunes méritent une place sur la grille.



«Il y a tellement de jeunes qui méritent aussi une place»

Le Monégasque l'a fait savoir la semaine passée dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Fernando est l’un des pilotes les plus talentueux de la grille et il mérite sa place en Formule 1. Mais il y a tellement de jeunes qui méritent aussi une place. Ce n’est pas facile de trouver l’équilibre. Très probablement, je ne serai pas ici à 43 ans, même si je le souhaiterais. Pourquoi ? Parce que je veux essayer d’autres catégories, y compris certainement Le Mans », a avoué Charles Leclerc. Mais visiblement, Aston Martin n'accordait pas beaucoup d'importance à l'âge de son pilote.

«Ils ne se soucient pas de l’âge, seulement des performances»