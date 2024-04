F1 : Ferrari annonce une révolution... 60 ans après !

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le nom de Ferrari est intimement lié à la couleur rouge. Mais cela devrait changer prochainement. En effet, pour annoncer l'arrivée d'un nouveau sponsor, l'écurie italienne devrait changer la couleur de son monoplace. Le bleu va devenir la couleur principale, seulement pour le Grand Prix de Miami. Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive, car c'était déjà le cas soixante ans plus tôt, en 1964.

Un changement important se prépare pour Ferrari. On ne parle pas d'un changement de pilote, mais d'un changement de couleur. En effet, alors que l'écurie italienne évolue traditionnellement en rouge depuis de très nombreuses années, cela s'apprête à changer. D'après les informations de L’Équipe , Charles Leclerc et Carlos Sainz évolueront en bleu lors du prochain Grand Prix de Miami, le 4 et 5 mai prochain.

Célébrer la présence de Ferrari sur le marché américain

Ce changement de couleur a été acté pour célébrer les 70 ans de présence de la marque sur le marché américain. Dans le même cadre, l'écurie italienne a annoncé ce mercredi un partenariat avec la marque HP. Cette dernière devient le sponsor titre pour les prochaines années. Ce n'est pas la première fois que HP travaille avec le monde de la Formule 1, car dans les années 2000 la marque américaine avait déjà collaboré avec Williams et BMW.

Ferrari s'est déjà paré de bleu

Mais ce n'est pas la première fois que Ferrari évoluera en bleu. Cela était déjà le cas par le passé, par le biais de L'Azzurro La Plata et l'Azzurro Dino. En 1964, lors des deux derniers Grands Prix de la saison, aux États-Unis et au Mexique, l'écurie italienne avait également arboré une livrée blanche et bleue, aux couleurs du NART, l'importateur de la marque en Amérique du Nord. La Scuderia espérera que ce changement porte chance à ces pilotes, car pour le moment, seul Carlos Sainz s'est imposé lors du GP d'Australie.