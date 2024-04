F1 : Coup dur pour Ferrari, il annonce du lourd pour la suite

La rédaction

Après un très bon début de saison, Ferrari a connu un week-end quelque peu plus compliqué en Chine. Néanmoins, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont obtenu la 4ème et la 5ème place à Shanghai. L’Espagnol, s’il reconnaît que la prestation d’ensemble était insuffisante, a affirmé que les débats seraient bien différents à Miami.

Ferrari a sauvé les meubles. Au contact de Red Bull depuis le début de la saison, la Scuderia a limité la casse à l’occasion du Grand Prix de Chine ce week-end. Encore derrière Max Verstappen, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont tenté de limiter la casse avec une 4ème et une 5ème place. Désormais, les deux pilotes de l’écurie italienne veulent réaliser un gros coup à Miami dans deux semaines.

« Je pense que nous n’étions tout simplement pas assez forts »

« Au moins, nous avons sauvé la cinquième place, mais étant donné le rythme de la voiture ce week-end, les décisions que nous avons prises et la situation après le départ, je pense que c’était le maximum que nous pouvions atteindre » , a notamment analysé Carlos Sainz, relayé par Next-gen Auto. « Le week-end n’a pas été très bon pour nous en tant qu’équipe. Je pense que nous n’étions tout simplement pas assez forts ce week-end, sixième et septième en qualifications et clairement un peu en dessous en course. Nous avons clairement manqué de rythme par rapport à la McLaren de Norris » .

« Pour Miami, j’ai un meilleur feeling qu’ici »