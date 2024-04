F1 - Leclerc : Ferrari a fait une grosse erreur, il balance

Arnaud De Kanel

Alors que Max Verstappen a douché les espoirs de ses concurrents dès les premiers tours, la bataille pour le podium faisait rage derrière. Le pilote Red Bull a facilement remporté le premier Grand Prix de Chine de sa carrière, tandis que Charles Leclerc a échoué à la quatrième place, sans aucun doute ralenti par ses pneumatiques.

Pas de podium pour Ferrari ce week-end ! A la lutte avec Red Bull au championnat constructeurs, l'écurie italienne n'a rien pu faire face à son homologue autrichienne, et même face à la McLaren de Lando Norris. A l'arrivée, Charles Leclerc a tout simplement reconnu une erreur dans le choix des pneumatiques.

«J’ai compris lors du deuxième relais en durs que ce n’était pas possible»

« La performance a disparu à partir du moment où on a mis les pneus durs. On était sur une bonne stratégie mais la voiture de sécurité a mis tout le monde sur la même stratégie. Avec les pneus durs, on a trouvé beaucoup plus de difficulté que ce qu’on pensait, McLaren était beaucoup plus rapide qu’on le pensait avec les pneus durs. Je pensais sur le premier train de pneus que le podium était jouable, et j’ai compris lors du deuxième relais en durs que ce n’était pas possible. Ce n’était pas forcément le plan qu’on avait en tête de faire, mais avec la voiture de sécurité c’était clair qu’on devait saisir cette opportunité », a déclaré Charles Leclerc au micro de Canal+ . De son côté, Carlos Sainz concède que Ferrari ne pouvait pas faire mieux.

«La cinquième place était le maximum»