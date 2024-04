F1 - Hamilton : Tensions chez Ferrari, le boss se lâche

Arnaud De Kanel

Ça chauffe chez Ferrari ! Ce samedi à Shanghai, Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont accrochés durant la course Sprint, ce qui a provoqué la colère du pilote monégasque. Il s'agit là des premières tensions depuis l'annonce du transfert de Lewis Hamilton. Mais Frédéric Vasseur assure avoir fait le bon choix.

Jusque-là, tout se passait sans trop d'encombre pour Ferrari qui, avant le début de la saison, a annoncé le transfert de Lewis Hamilton. Mais ce samedi, tout a changé. Carlos Sainz s'est en effet accroché avec Charles Leclerc et le Monégasque a employé des mots forts. « C’est juste un peu dommage qu’on se batte des fois plus entre nous qu’avec les autres… C’est comme ça, c’est aussi de bonne guerre et on a eu d’autres moments où c’était l’inverse. Mais je pense qu’aujourd’hui, c’était au-delà de la limite et je pense que Carlos le sait, comme je le savais les fois où j’ai exagéré et on va en apprendre et en discuter pour demain », a déploré Leclerc. Sainz a-t-il agi ainsi car il sait qu'il quittera La Scuderia ? Frédéric Vasseur a évoqué la situation de son pilote.

«Je pense qu’une équipe ne peut pas ne pas essayer d’avoir Lewis»

Critiqué pour son choix de remplacer Sainz par Hamilton, le Français maintient le cap. « J’ai énormément de respect et d’admiration pour Carlos. J’ai passé dix ans à essayer de l’avoir avec moi. Je l’aurai eu deux saisons et on aura passé des moments exceptionnels. Il m’a emmené sur mon premier podium en F1 (quand Sainz a gagné le GP de Singapour) et il nous a fait gagner à Melbourne cette année. Il crée une dynamique positive dans l’équipe, mais on a des choix à faire et je pense qu’une équipe, aujourd’hui, ne peut pas ne pas essayer d’avoir Lewis », a déclaré Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il en est persuadé : l'arrivée d'Hamilton sera bénéfique à Ferrari.

«Ça aidera Charles dans sa progression»