F1 : Mercedes annonce la couleur pour la succession d’Hamilton

Pierrick Levallet

Cette année, Mercedes promet d'affoler le marché des pilotes en F1. Lewis Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025, ce qui oblige l'écurie allemande à lui trouver un remplaçant. Toto Wolff s'est d'ailleurs permis d'annoncer la couleur concernant la succession du septuple champion du monde. Le patron de Mercedes s'attend à ce que son équipe propose une place intéressante pour les autres pilotes.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes. Le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. L’écurie allemande va donc devoir lui trouver un remplaçant et promet donc d’agiter le marché des pilotes. Toto Wolff a d’ailleurs annoncé la couleur à ce sujet.

F1 : Ferrari, Red Bull... Hamilton jette déjà l’éponge ? https://t.co/2i5cdGiKUi pic.twitter.com/dCUd6Vpp5v — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«Les meilleurs attendront notre décision»

« La succession d’Hamilton ? Nous avançons à notre rythme. Il y a des choses en coulisses et nous attendons que cela se décante. Si rien ne bouge, alors nous avons le baquet le plus attractif du marché et les meilleurs attendront notre décision » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La situation est complexe»