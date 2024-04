F1 : Alerte rouge pour Mercedes, Red Bull n’en revient pas

Pierrick Levallet

Mercedes a complètement manqué son virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022. Depuis, l’écurie allemande vit un calvaire et semble pas arriver à sortir la tête de l’eau. L’équipe dirigée par Toto Wolff, qui a dominé la dernière décennie en F1, pointe à la 4e place du championnat constructeur et ne parvient pas à revenir aux sommets de la discipline. Red Bull avoue d’ailleurs être assez étonné par la situation dans laquelle Mercedes se trouve en ce moment.

«Cela fait maintenant trois saisons qu’ils ne sont plus compétitifs»

« Les difficultés de Mercedes ? Ce n’est pas si simple. On n’entre pas dans un tel marasme du jour au lendemain. Mais ce qui est alarmant, c’est que cela fait maintenant trois saisons qu’ils ne sont plus compétitifs. Ce qui me perturbe le plus, c’est que leur voiture est parfois très rapide, ce qui me fait penser qu’ils ont compris. Mais ce n’est jamais qu’un feu de paille » a confié Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ils n’ont pas encore trouvé la solution»