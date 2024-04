F1 : Catastrophe pour Hamilton, il fait son mea culpa

Arnaud De Kanel

Terrible désillusion pour Lewis Hamilton. Deuxième de la course Sprint dans la matinée, le Britannique a littéralement sombré en qualifications quelques heures plus tard, échouant en Q1. Le septuple champion du monde s'élancera de la 18ème position dimanche, lui qui admet être en difficulté.

Lewis Hamilton n'y arrive toujours pas. Le Britannique pensait lancer sa saison au volant de sa Mercedes ce week-end en Chine mais c'est mal parti. En quelques heures, ses illusions se sont envolées dans le ciel de Shanghai. Deuxième d'une course Sprint dominée par Max Verstappen trois heures auparavant, Hamilton a été sorti dès la Q1, réalisant seulement le 18ème temps. Le septuple champion du monde le reconnait : il rencontre des difficultés en ce début de saison.

«Je suis en difficulté»

« Je me disais ’ça ne peut pas être pire, sûrement’... et c’est arrivé. Je suis en difficulté. J’ai fait des changements massifs de réglages pour les qualifications. Ce n’était pas trop mal à certains endroits. Je n’ai pas pu m’arrêter dans le virage 14. C’est comme ça. Sinon je pense que je passais à l’aise. Ce matin, George [Russell] et moi avions des voitures très similaires, mais cet après-midi, nous essayons encore d’expérimenter avec la voiture, donc j’ai suivi un chemin et il est allé dans l’autre juste pour voir si nous pouvions trouver quelque chose », a reconnu Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le pilote Mercedes en appelle désormais à la pluie pour essayer de grappiller des places.

«Je vais faire de mon mieux»