F1 : Ferrari, Red Bull...Mercedes dévoile les raisons de sa chute !

Benjamin Labrousse

Au contact de Red Bull en 2021 puis de Ferrari en 2022 et 2023, Mercedes ne cesse de reculer au sein de la hiérarchie des plus grandes écuries du paddock. Après une nouvelle déconvenue ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Chine, le directeur de l’écurie allemande Toto Wolff s’est longuement livré sur les raisons de ce déclassement des siens.

Mercedes n’y arrive toujours pas. Ce dimanche, les Flèches d’Argent n’ont pas brillé à l’occasion du Grand Prix de Chine. Après cinq courses disputées, l’écurie allemande pointe avec 52 points, à la 4ème place du classement des constructeurs, derrière Red Bull (195), Ferrari (151), et McLaren (96 points). Un début de saison très compliqué pour la bande à Toto Wolff, qui a dominé le monde de la Formule 1 de 2014 à 2020. Au sortir de cette nouvelle déconvenue à Shanghai, le directeur de Mercedes s’est livré à ce propos.

« C'est pourquoi nous étions en lice pour le podium »

« Je pense que les voitures ont toujours été difficiles ces deux dernières années. L'avantage que nous avions, c'est que McLaren n'a pas couru avec nous pendant la première moitié de la saison, donc elle n'était pas une concurrente. Ferrari n'était pas aussi rapide et a laissé tomber la balle à plusieurs reprises, c'est pourquoi nous étions en lice pour le podium et plus proches de Red Bull » , a lâché Wolff dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Ce qui était suffisant pour une troisième place l'année dernière est maintenant suffisant pour une sixième place »