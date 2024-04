F1 : Transfert pour Verstappen, Red Bull calme tout le monde

Arnaud De Kanel

Annoncé avec insistance chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, Max Verstappen pourrait donc quitter Red Bull dans les semaines à venir. Des rumeurs qui n'inquiètent pas l'écurie autrichienne, elle qui n'a toujours pas annoncé son duo de pilotes pour 2025. Christian Horner préfère jouer la montre.

Va-t-on assister au deuxième transfert du siècle en Formule 1 ? Après Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est Max Verstappen qui pourrait rejoindre Mercedes. Toto Wolff rêve d'accueillir le Néerlandais est il prêt à tout pour le réaliser. La menace est à prendre au sérieux pour Red Bull qui maintient le suspense quant à l'avenir de ses pilotes. En effet, ni Max Verstappen ni Sergio Perez n'ont été confirmés pour 2025. Christian Horner assure qu'il n'y a pas urgence, lui qui a tenu à rappeler que Verstappen était sous contrat longue durée et qu'il était très satisfait de ses deux hommes.



« C’est incroyable que nous soyons à la cinquième course et qu’il y ait déjà tant de discussions sur les pilotes de l’année prochaine. Nous sommes dans une situation où nous sommes très satisfaits de nos deux pilotes. Nous n’avons pas besoin de prendre une décision avant la fin de l’année. Max a un contrat à long terme et Checo est en fin de contrat, mais il pilote exceptionnellement bien depuis le début de la saison », a reconnu Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique s'est ensuite attardé sur la situation de Perez.

