F1 : «Effrayant», Gasly s’est fait très peur !

Hugo Chirossel

Alors qu’Alpine a vécu un nouveau week-end compliqué lors du Grand Prix de Chine, Pierre Gasly s’est en plus fait une grosse frayeur. En effet, le Français a percuté l’un de ses mécaniciens lors d’un arrêt au stand. Un incident qui lui a fait perdre du temps, mais qui lui a surtout fait peur.

Alpine est toujours à la recherche de ses premiers points. Ce qui aurait pu arriver le week-end dernier lors du Grand Prix de Chine. Onzième à l’arrivée, Esteban Ocon n’est pas passé loin de finir dans les points. Il a en tout cas une nouvelle fois terminé devant son coéquipier, Pierre Gasly, qui n’a pas pu faire mieux qu'une treizième position à l’arrivée à Shanghai. Il faut dire que le Français a perdu du temps en raison d’un incident lors d’un arrêt au stand.

F1 : Coup de tonnerre pour la succession d’Hamilton ? https://t.co/tlMBzaQwD1 pic.twitter.com/2BoiPvcT6Y — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«C’était assez effrayant»

En effet, en voulant repartir après son arrêt, Pierre Gasly a percuté l’un de ses mécaniciens. Un incident qui a fait une grosse frayeur au pilote d’Alpine. « C’était assez effrayant », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Mon feu vert, le feu est passé au vert donc j’ai lâché l’embrayage, mais il est passé au rouge tout de suite après. Je l’ai vu dans le rétroviseur et j’ai vu que la roue n’était pas fixée. Le mécanicien va bien, ce qui me faisait un peu peur. Nous avons eu quelques cas cette année où j’ai perdu du temps dans les stands, donc je suis sûr que nous allons revoir exactement ce qui s’est passé et l’améliorer pour la prochaine fois. Cet incident m’a coûté quelques positions . »

«J’ai également eu un moment chaud avec Alex»