F1 : Surprise, Mercedes s'en prend à Hamilton !

Arnaud De Kanel

Comme à son habitude, Lewis Hamilton a apporté plusieurs modifications à sa monoplace ce week-end. Samedi, il s'était classé deuxième de la course Sprint derrière Max Verstappen mais il avait tout de même apporté des réglages pour les qualifications quelques heures plus tard. Un pari totalement raté puisqu'il avait réalisé le 18ème temps. Toto Wolff l'a directement visé après-course.

Cruelle désillusion pour Lewis Hamilton. Deuxième de la course Sprint, le Britannique avait une monoplace qui fonctionnait bien entre les mains mais en apportant des modifications pour les qualifications, il a tout gâché. Eliminé en Q1, Hamilton s'est élancé en fond de grille, à la 18ème place. Une performance qui ne fait pas les affaires de Mercedes en vue du championnat constructeurs. Toto Wolff estime qu'il faut arrêter de « chercher une solution miracle » chaque week-end, faisant bien évidemment référence aux réglages incessants effectués par Lewis Hamilton.

Toto Wolff pas satisfait

« Considérant où nous avons commencé la course et, plus important encore, où nous avions placé les voitures en termes de réglages après le Sprint, finir sixième et neuvième était la meilleure prédiction de nos simulations d’avant-course. Comme je l’ai dit après la course, la voiture que nous avons n’est pas assez rapide actuellement. Cependant, nous devons nous assurer que nous n’essayons pas de trouver une solution miracle chaque week-end en ce qui concerne la façon dont nous réglons la voiture ; nous devons nous concentrer sur l’établissement des bonnes bases et sur la maximisation de l’ensemble dont nous disposons », a déclaré le directeur de l'écurie Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Nous avons fait trop de changements extrêmes après le Sprint»