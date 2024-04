F1 : Il annonce un gros problème avec Verstappen

Jean de Teyssière

Encore vainqueur lors du Grand Prix de Chine, Max Verstappe poursuit sa saison comme il avait commencé la précédente : sur les chapeaux de roues. Hormis le problème mécanique l'obligeant à abandonner en Australie, Max Verstappen a remporté quatre des cinq premiers Grands Prix. Une domination qui va ennuyer les fans, selon le pilote McLaren Lando Norris.

Après cinq Grands Prix disputés cette saison, Max Verstappen est leader avec 110 points, devant son coéquipier Sergio Pérez (85 points) et Charles Leclerc (Ferrari, 76 points). L'écart est déjà creusé en tête et on ne voit pas comment il pourrait baisser au vu de la forme étincelante du triple champion du monde néerlandais.

«Red Bull fait juste un meilleur travail»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lando Norris, pilote McLaren a évoqué l'impressionnante forme de Red Bull cette saison : « Suis-je surpris de l’avance de Red Bull ? Non. Quand on sait à quel point il est difficile de bien faire les choses, alors cela a du sens. Ce sont juste des gens intelligents. Red Bull fait juste un meilleur travail et je ne sais pas à quel point on peut limiter cela. C’est aussi ce qui rend la Formule 1 si spéciale, si cool et unique parce que chacun fait son propre truc. Si tout le monde avait la même voiture, vous perdriez la moitié des fans et vous perdriez la particularité de la Formule 1, c’est-à-dire que chacun a ses propres idées. C’est tellement compliqué alors peut-être que nous devons la rendre plus simple en ouvrir ou fermer la réglementation. Les deux pourraient fonctionner, je suppose. »

«Les seules courses passionnantes sont celles dans lesquelles Max a un souci»