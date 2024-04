F1 : Vers une nouvelle révolution du règlement en 2025 ?

La rédaction

Lors d'une réunion de la Commission F1 ce jeudi, les équipes de Formule 1 vont discuter d'une proposition visant à réviser le barème de points actuel, permettant ainsi à douze pilotes de marquer des points à l'arrivée d'un Grand Prix, contre dix actuellement. Une petite révolution alors que le système de point actuel a été mis en place en 2010.

Alors qu'il n'était initialement que question d'une simple rumeur circulant dans le paddock de Shanghai le week-end dernier, un porte-parole de la FIA a finalement confirmé à l'agence Reuters que la question serait à l'ordre du jour pour la réunion de la Commission F1 prévue ce jeudi 25 avril. Cette réunion réunira la FIA, les représentants des équipes de F1, ainsi que les détenteurs des droits commerciaux de la catégorie reine.

F1 : Verstappen écrase tout, Red Bull pense à la fin ! https://t.co/QhMwjjrWnT pic.twitter.com/12n8tnxfXZ — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Vers un changement du barème de points ?

Plus concrètement, la proposition soumise à la Commission F1 consistera à élargir les positions éligibles pour marquer des points de la 10e à la 12e place à partir de la saison 2025. Cependant, pour que cette proposition soit approuvée, six des dix équipes présentes sur la grille de départ devront voter en sa faveur. Bien que des discussions plus approfondies soient prévues lors de cette réunion, certaines des équipes les plus influentes ont déjà fait savoir qu'elles ne s'opposeront pas à l'extension du barème de points. Comment ça fonctionne aujourd’hui ? Le barème de points actuel, en vigueur en Formule 1 depuis 2010, octroie des points uniquement aux dix premiers pilotes à l'arrivée d'un Grand Prix. Les points sont répartis comme suit :



1er : 25 points

2e : 18 points

3e : 15 points

4e : 12 points

5e : 10 points

6e : 8 points

7e : 6 points

8e : 4 points

9e : 2 points

10e : 1 point

Trois équipes n'ont toujours pas marqué de points cette saison

En envisageant d'étendre le barème de points actuel jusqu'à la douzième place, cela pourrait offrir à davantage d'équipes la possibilité de marquer des points. Cette décision est d'autant plus significative étant donné que, après les cinq premiers Grands Prix de la saison 2024, trois écuries de la grille n'ont toujours pas inscrit le moindre point au championnat du monde : Alpine, Stake et Williams. Avec l'éventuel nouveau système de points, cela évoluerait. Les 12 premiers inscriraient des points répartis de la manière suivante :



1er : 25 points

2e : 18 points

3e : 15 points

4e : 12 points

5e : 10 points

6e : 8 points

7e : 6 points

8e : 5 points

9e : 4 points

10e : 3 points

11e : 2 points

12e : 1 point