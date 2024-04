F1 : Verstappen écrase tout, Red Bull pense à la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison encore, Max Verstappen domine les débats en Formule 1. Le pilote néerlandais a triomphé le week-end dernier en Chine, finissant la course sprint avec 12 secondes d'avance avant de remporter le Grand Prix le lendemain. Un succès que savoure Red Bull, conscient que l’hégémonie ne sera pas éternelle.

Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen s’est imposé en Chine le week-end dernier, une victoire sans trembler pour le triple champion du monde. Cette saison encore, le Néerlandais écrase la concurrence et totalise 25 points d’avance sur son coéquipier Sergio Perez en tête du classement général. Une grande satisfaction pour Red Bull, qui savoure cette domination en ayant conscience que celle-ci ne sera pas éternelle.

« Il ne fait qu'un avec la voiture, qu'un avec l'équipe »

« C'est juste un métronome. Il a tout simplement maintenu le rythme qu'il a montré l'année dernière. Et je pense que depuis le précédent Grand Prix de Chine [en 2019], il a gagné 50% de toutes les courses [53 sur 107, ndlr]. Il a remporté 21 des 23 dernières courses. Il est dans une forme fantastique. Il ne fait qu'un avec la voiture, qu'un avec l'équipe. Et il prend du plaisir à courir », a savouré Christian Horner, team principal de Red Bull, relayé par Motorsport .

« Cela ne dure pas éternellement »