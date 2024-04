F1 : Incroyable, Verstappen va faire tomber Hamilton !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen enchaine les victoires depuis trois ans. Le Néerlandais a encore survolé les débats à Shanghai ce week-end pour s'adjuger le premier Grand Prix de Chine de sa carrière, sa 58ème victoire au total. De quoi lui permettre d'améliorer son ratio, qui pourrait d'ailleurs battre celui de Lewis Hamilton en cas de succès à Miami.

« Un week-end fantastique, nous étions incroyablement rapides et la voiture était plaisante avec tous les composés pneumatiques. Nous avons bien survécu aux relances et la voiture avait un gros rythme, je pouvais faire ce que je voulais avec et c’est fou de voir ce qu’on a fait ce week-end . » Comme souvent, Max Verstappen a écrasé la concurrence ce week-end pour signer sa 4ème victoire de la saison. Un nouveau Grand Prix à son tableau de chasse déjà bien fourni et un ratio de victoire qui ne cesse de croitre et qui pourrait bien surpasser celui de Lewis Hamilton.

30,53% de victoires pour Verstappen qui se rapproche d'Hamilton

Max Verstappen en est donc à 58 victoires en carrière pour 190 départs, soit un ratio de 30,53% de victoires. S'il gagne à Miami le 5 mai prochain, il améliorera la trace de Lewis Hamilton qui affiche un taux de 30,56% de victoires (103 victoires sur 337 départs). Le record est détenu par Lee Wallard (50%) qui avait remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 1950 à l'époque où cette course était considérée comme une épreuve de F1.

50% de victoires depuis le GP de Chine 2019

Autre chiffre tout aussi impressionnant. La Formule 1 faisait son retour en Chine ce week-end pour la première fois depuis 2019. Depuis le dernier passage à Shanghai, 106 Grands Prix ont été disputés et la moitié ont été remportés par Max Verstappen qui a signé 53 succès sur cette période. Totalement hallucinant mais cela illustre parfaitement l'écrasante domination du Néerlandais, plus que jamais en lice pour se succéder à lui-même en remportant un quatrième titre consécutif.