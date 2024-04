F1 : Nouveau coéquipier pour Verstappen ? Red Bull annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Red Bull a réalisé une nouvelle performance de haut vol en Chine. Si Max Verstappen l’a de nouveau emporté, Sergio Perez lui, a signé un nouveau podium. La performance du Mexicain, en fin de contrat à l’issue de la saison, a tapé dans l’oeil des hautes sphères de l’écurie autrichienne, qui pourraient le prolonger sous peu.

Ces dernières semaines, les rumeurs autour de Red Bull ont enflé. D’abord concernant un possible départ de Max Verstappen vers Mercedes la saison prochaine, mais aussi à propos de Sergio Perez. Ce dimanche, le Mexicain a signé un nouveau podium (3ème) à Shanghai, et conforte ainsi sa deuxième place au classement du championnat du monde. Néanmoins, le baquet de « Checo » n’est toujours pas garanti pour la saison prochaine, bien que Christian Horner et Helmut Marko aient apprécié sa prestation du jour.

F1 : C'est déjà plié pour Verstappen ? https://t.co/7naERuzAvq pic.twitter.com/MMUjdkSRvZ — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« Beaucoup ou presque tout parle en faveur de Checo »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Helmut Marko a répondu aux questions autour du futur partenaire de Max Verstappen la saison prochaine : « Checo prouve que cette année est sa meilleure saison à ce jour. C’est bien sûr très important pour l’avenir. Bien sûr, vous voulez toujours avoir les meilleurs dans l’équipe. Mais avec la performance de Checo et l’harmonie, c’est parfait. Les deux s’entendent bien et sont maintenant relativement similaires en termes de configuration, ce qui facilite bien sûr tout le travail technique car les données sont comparables. Donc, pour le moment, beaucoup ou presque tout parle en faveur de Checo » .

« Nous n’aurons besoin de prendre une décision finale que bien plus tard dans l’année »