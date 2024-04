F1 - Verstappen : Le gros tacle de Red Bull à Mercedes !

Hugo Chirossel

À la recherche d’un remplaçant à Lewis Hamilton, qui prendra la direction de Ferrari à partir de 2025, Mercedes ne cache pas son intérêt pour Max Verstappen. Toto Wolff a à plusieurs reprises affirmé que le Néerlandais était son option numéro 1. Des propos auxquels a répondu Christian Horner à l’issue du Grand Prix de Chine.

Après avoir remporté la course sprint samedi, Max Verstappen a enchaîné ce dimanche lors du Grand Prix de Chine. Le Néerlandais s’est imposé pour la quatrième fois en cinq courses, devant Lando Norris et son coéquipier Sergio Pérez. Une performance qui a forcément plu à Christian Horner « C’est presque inhumain ce dont il est capable », a déclaré le patron de Red Bull à l’issue du GP de Chine.

«Plutôt que de se concentrer sur des pilotes qui ne sont pas disponibles»

Christian Horner en a également profité pour répondre aux propos de Toto Wolff, qui depuis plusieurs semaines évoque régulièrement Max Verstappen comme potentiel successeur de Lewis Hamilton chez Mercedes. « J e vais réfléchir attentivement à ce que je dis ici », a-t-il commencé par répondre, des propos relayés par Nextgen-Auto . « En avez-vous parlé à Max ? Parce que si vous parlez à Max – et en fin de compte, il ne s’agit pas de bouts de papier, nous savons qu’il a un contrat jusqu’à fin 2028 – il s’agit de ce qu’il ressent pour le futur, pour l’équipe et la relation qu’il entretient dans l’équipe et la façon dont il se comporte. Je ne pense pas que les problèmes de Toto viennent de ses pilotes, je pense qu’il a probablement d’autres éléments sur lesquels il doit se concentrer plutôt que de se concentrer sur des pilotes qui ne sont pas disponibles . »

«Mercedes est actuellement la troisième équipe derrière ses clientes»

« Je ne sais pas combien de fois il devra encore le dire. Il l’a dit à plusieurs reprises. Je ne vais pas me laisser entraîner là-dedans – je pense que parfois c’est juste conçu pour créer du bruit », a poursuivi Christian Horner, quand il lui a été demandé s’il souhaitait que Max Verstappen mette lui-même un terme aux rumeurs. « Nous avons dépassé aujourd’hui le nombre de courses que Mercedes a remportées dans l’ère moderne, donc Red Bull est en forme, pourquoi diable voudriez-vous quitter cette équipe ? Mercedes est actuellement la troisième équipe derrière ses clientes, donc je pense que le temps de Wolff serait mieux dépensé en se concentrant sur l’équipe plutôt que sur le marché des pilotes . »

«Il n’y a aucune ambiguïté sur là où sera Max Verstappen l’année prochaine»