F1 : Hamilton choisit son successeur, Red Bull dénonce un «problème»

Puisque Lewis Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025, Mercedes va devoir lui trouver un remplaçant. Le septuple champion du monde a alors soufflé le nom de Sebastian Vettel, pourtant retraité, pour lui succéder au sein de l'écurie allemande. Mais Red Bull a noté un problème de taille avec le potentiel retour de la légende allemande.

Cette année promet d’être riche en rebondissements en F1. Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. L’écurie allemande doit donc lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms ont alors été évoqués, comme Carlos Sainz Jr ou Max Verstappen. Mais Lewis Hamilton pense avoir une meilleure option pour son successeur chez Mercedes.

Hamilton veut voir Vettel arriver chez Mercedes

« J’adorerais que Seb revienne et je pense que ce serait une option incroyable pour l’équipe. Un pilote allemand, pilote vainqueur de plusieurs championnats du monde et quelqu’un qui a des valeurs incroyables qui continuerait à faire avancer l’équipe. J’adorerais qu’il revienne. La seule chose qui me tient vraiment à cœur, c’est que l’équipe engage quelqu’un de bien intégré et qui soit en phase avec l’équipe et vers où elle va » a confié le septuple champion du monde récemment.

«Il est hors jeu depuis plus d’un an»