F1 : «Inhumain», Red Bull se lâche sur Verstappen

Arnaud De Kanel

Il est tout simplement injouable. Parti en pole position, Max Verstappen a écrasé le Grand Prix de Chine, levant les bras pour la première fois de sa carrière à Shanghai. Le triple champion du monde en titre a repoussé Lando Norris, son dauphin, à plus de 13 secondes. Un écart abyssal qui force l'admiration. Chez Red Bull, Christian Horner n'en revient pas.

Phénoménal Max Verstappen ! Le triple champion du monde en titre a corrigé l'anomalie ce dimanche en s'imposant lors du premier Grand Prix de Chine de sa carrière. Le Néerlandais a outrageusement dominé le week-end, remportant la course Sprint et réalisant la pole position. Le directeur de l'écurie Red Bull, Christian Horner, est à court de mots pour décrire cette nouvelle performance incroyable.

«Max est sur une autre planète en ce moment»

« Max a été dans une forme fantastique tout le week-end, mais l’équipe a également été exceptionnelle ce week-end, pour gagner le sprint, obtenir la première ligne, la pole position et le doublé en première ligne pour la course. En course, nous finissons 1er et 3e mais je pense que nous n’avons pas eu de chance avec la voiture de sécurité pour Sergio (Perez). Max est sur une autre planète en ce moment, sa forme est absolument fantastique » a lâché le Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«C’est presque inhumain ce dont il est capable»