F1 : C'est déjà plié pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Après avoir dominé la course sprint et les qualifications la veille, Max Verstappen s'est facilement imposé ce dimanche à Shanghai pour remporter le premier Grand Prix de Chine de sa carrière. Il relègue désormais Sergio Perez, son dauphin au championnat, à 25 points, temps de passage amélioré par rapport à 2023.

Max Verstappen est tout simplement trop fort pour les autres encore cette saison. Déjà triple champion du monde en titre, le Néerlandais se dirige déjà vers un quatrième titre consécutif grâce à sa démonstration à Shanghai ce week-end. Les chiffres parlent pour lui.

Verstappen, un indice qui en dit long

Et si le championnat du monde était déjà plié ? La saison passée, Max Verstappen avait facilement remporté son troisième titre et pourtant, après 5 Grands Prix en 2024, il compte déjà plus d'avance sur son dauphin que la saison précédente au même moment. En effet, Verstappen a 25 points d'avance sur Sergio Perez contre 14 en 2023. Un chiffre édifiant qui a la force de tuer tout suspense après cinq petites courses. Par la même occasion, il a remporté 23 des 24 tracés figurant actuellement au calendrier grâce à ce succès à Shanghai. « Un week-end fantastique, nous étions incroyablement rapides et la voiture était plaisante avec tous les composés pneumatiques. Nous avons bien survécu aux relances et la voiture avait un gros rythme, je pouvais faire ce que je voulais avec et c’est fou de voir ce qu’on a fait ce week-end », confiait le pilote Red Bull à l'arrivée. Rendez-vous dans deux semaines à Miami pour la suite.

Le classement à l'issue du Grand Prix de Chine

1. Verstappen (110 pts)

2. Perez (95 pts)

3. Leclerc (76 pts)

4. Sainz (69 pts)

5. Norris (58 pts)

6. Piastri (38 pts)

7. Russell (33 pts)

8. Alonso (31 pts)

9. Hamilton (19 pts)

10. Stroll (9 pts)

11. Tsunoda (7 pts)

12. Bearman (6 pts)

13. Hülkenberg (4 pts)

14. Magnussen (1 pt)

15. Albon (0 pt)

16. Zhou (0 pt)

17. Ricciardo (0 pt)

18. Ocon (0 pt)

19. Gasly (0 pt

20. Bottas (0 pt)

21. Sargeant (0 pt)