F1 : «J’ai hâte», Gasly interpelle Alpine !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, ni Pierre Gasly ni Esteban Ocon n’auront réussi à se hisser dans la zone des points sur ce Grand Prix de Chine. Néanmoins, Ocon, dont la monoplace a récemment reçu certaines améliorations, s’est classé 11ème. Après la course, Pierre Gasly lui, a interpellé son écurie affirmant qu’il souhaitait également bénéficier de ces changements. Explications.

Auteur d’une début de saison catastrophique, Alpine a manqué de peu le coche ce dimanche. En effet, l’écurie française n’est pas passée loin d’obtenir son premier point de la saison. Esteban Ocon a ainsi terminé 11ème du Grand Prix de Chine, tandis que Pierre Gasly a quant à lui franchi la ligne en 13ème position. Si les deux pilotes français se sont rapprochés de leur objectif, Esteban Ocon a une fois de plus dominé son coéquipier.

F1 : Mauvaise nouvelle, la France encore recalée https://t.co/vW3zDyPhYB pic.twitter.com/YBkjW5meoL — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Nouvelles améliorations sur la monoplace d’Ocon

Officieusement, Ocon semble donc être devenu le numéro un d’Alpine. D’ailleurs, c’est bien ce dernier qui a bénéficié des dernières améliorations de la A524, monoplace de l’écurie française. Doté d’un nouveau châssis, le pilote de 27 ans peut entrevoir la fin de saison avec davantage d’optimisme. S’il n’a pas encore pu bénéficier des progrès d’Alpine sur sa voiture, Pierre Gasly a tenu quelques mots à ce propos après la course.

« J'ai hâte d'avoir le nouveau châssis et le nouveau fond plat »