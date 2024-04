F1 : Aston Martin a tranché, Alonso va enrager

Arnaud De Kanel

Ambassadeur d'Aston Martin, Pedro de la Rosa s'est exprimé sur l'avenir des pilotes de l'écurie britannique. Ce dernier en a profité pour écarter la rumeur Carlos Sainz en réaffirmant toute sa confiance à Lance Stroll. Une annonce qui ne devrait pas faire les affaires de Fernando Alonso, bien trop esseulé.

Il y a trois semaines, Fernando Alonso a prolongé son contrat avec Aston Martin. Le pilote espagnol croit encore en ses chances de remporter un troisième titre car il pense que l'écurie britannique peut lui offrir la monoplace qui fera la différence. En 2023, Alonso avait réalisé un début de saison exceptionnel avant finalement de craquer sur la fin. Cela s'explique sans doute par les mauvaises performances répétées de Lance Stroll. Le Canadien n'a apporté que trop peu d'éléments aux ingénieurs pour développer la voiture au fil de la saison et on voit encore aucune progression en 2024. Malgré tout, Aston Martin lui fait encore confiance et Alonso n'aura pas de nouveau coéquipier l'an prochain selon Pedro de la Rosa.

«Nous créons ici une équipe incroyable pour l’avenir»

« Pourquoi Lance ne devrait-il pas continuer ? Je veux dire, il y a toutes les raisons de continuer dans l’équipe avec tous les projets et c’est la raison pour laquelle Fernando a décidé de rester. Lance a réalisé deux courses incroyables à Djeddah et en Australie où il était plus rapide que Fernando à certains moments de la course. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas continuer avec lui ? Si vous pouvez voir ce qui se passe dans les coulisses de l’usine avec la nouvelle soufflerie, avec les gens qui rejoignent l’équipe, nous créons ici une équipe incroyable pour l’avenir », a déclaré Pedro de la Rosa dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour lui, Aston Martin ne peut pas rêver de meilleur duo.

«C’est l’équipe la plus forte que nous puissions avoir»