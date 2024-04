F1 : Ferrari l’attend, c’est la douche froide

Arnaud De Kanel

Après avoir réussi à mettre la main sur Lewis Hamilton, Ferrari rêverait d'enrôler Adrian Newey pour compléter sa dream-team. En poste chez Red Bull, le génie britannique a affolé la toile après avoir été aperçu à Bologne, à seulement une heure du siège de la Scuderia, à Maranello. Or, sa présence en Italie n'aurait absolument rien à voir avec un éventuel transfert chez les Rouges.

Ferrari ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. L'écurie italienne, qui a convaincu Lewis Hamilton, souhaiterait renforcer son pole performance en recrutant l'ingénieur le plus réputé du paddock à savoir Adrian Newey. Le Britannique réalise des merveilles du côté de Red Bull et la guerre de pouvoirs qui fait rage en interne au sein de l'écurie autrichienne pourrait le convaincre d'aller voir ailleurs. « Je vois bien Vasseur composer une dream team avec Adrian, Lewis et Charles. Voyons si les rumeurs disent vraies mais cela n’a jamais été aussi proche de se réaliser », commentait d'ailleurs Gerhard Berger. Mais alors, Newey s'est-il entretenu avec Ferrari ?

Newey n'était que de passage

C'est la question que tout le monde se pose depuis que ce dernier a été aperçu à l’aéroport de Bologne à la surprise générale. Mais finalement, le mystère a été résolu. Selon Nextgen-Auto , Adrian Newey était tout simplement en visite en Italie afin de piloter sur la piste du Mugello.

Aucun lien avec Ferrari