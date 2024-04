F1 : Coup de tonnerre pour la succession d’Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari libère une place chez Mercedes. L'écurie allemande lui cherche donc un remplaçant et elle serait même tombée d'accord avec Carlos Sainz selon les informations de la presse italienne. Or, Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, affirme qu'Audi a formulé une énorme offre qui pourrait faire cogiter le pilote espagnol.

Dans quelques mois, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Depuis, les pistes se multiplient au sein de l'écurie allemande pour remplacer le septuple champion du monde britannique. Toto Wolff est franc sur ce dossier et il a même donné plusieurs temps, de Max Verstappen à Kimi Antonelli en passant par Sebastian Vettel. Mais il y a deux semaines, La Gazzetta dello Sport a indiqué que le successeur d'Hamilton sera Carlos Sainz. Tout serait ficelé entre le pilote espagnol et l'écurie allemande d'après le quotidien sportif italien mais Audi aurait encore son mot à dire selon Helmut Marko.



«Je pense qu’Audi lui a fait une très belle offre»

« Ecoutez, Sainz est actuellement en grande forme. Je pense qu’Audi lui a fait une très belle offre pour trois ans, mais il doit prendre une décision assez rapidement. De notre côté, nous ne prendrons pas de décision rapidement. Nous ne nous laisserons pas mettre sous pression par ce genre de choses », a déclaré le conseiller de Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ce qui laisse forcément entrevoir un coup de tonnerre chez Mercedes puisque tout semblait réglé. De son côté, Carlos Sainz n'a pas souhaité réagir ouvertement aux rumeurs.

Sainz botte en touche