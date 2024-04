F1 : Après Lewis Hamilton, Ferrari boucle une autre signature

La rédaction

Après avoir officialisé l’arrivée de Lewis Hamilton en 2025, Ferrari poursuit sa révolution. En coulisses, les décideurs de la Scuderia viennent de boucler une signature importante pour le développement de l’écurie.

La Scuderia Ferrari a annoncé un partenariat commercial majeur avec HP, qui devient le sponsor principal de l'équipe en Formule 1. Depuis la fin du partenariat Mission Winnow, qui découlait de l'association historique avec Philip Morris International, Ferrari n'avait plus de sponsor titre en Formule 1. Cependant, cela change avec l'annonce d'un nouveau partenariat. Dès le prochain Grand Prix à Miami, l'équipe italienne se présentera officiellement sous le nom de Scuderia Ferrari HP, renouant ainsi avec un sponsor titre. Ce mercredi, le constructeur italien a dévoilé la signature d'un partenariat « historique et pluriannuel » avec le géant américain de l'informatique. Ce partenariat inclura également la branche Esport de la Scuderia.

Présent dès ce week-end

Le logo HP fera ses débuts sur les monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz dès la semaine prochaine à Miami, dans une version temporaire. En effet, l'écurie de Maranello a prévu d'utiliser une livrée spéciale avec du bleu pour célébrer ses 70 ans de présence sur le marché américain. Il est intéressant de noter que le bleu est également la couleur du logo de la multinationale, qui devient désormais le sponsor titre de l'écurie. Cet alignement de couleurs pourrait être perçu comme un heureux hasard ou une coïncidence bienvenue pour cette collaboration naissante.

Un sponsor bien connu de la F1