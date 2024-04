F1 : Il abandonne avec Verstappen, Red Bull jubile !

Benjamin Labrousse

L’année 2023 aura vu Max Verstappen survoler le championnat du monde. Personne ni même son coéquipier Sergio Perez n’aura réussi à mettre des bâtons dans les roues du Néerlandais. Et si du côté du Mexicain, concurrencer son partenaire chez Red Bull était une option la saison passée, cela n’est plus le cas. Selon Helmut Marko, cela influe clairement positivement sur les performances de « Checo ».

Après cinq courses disputées, Max Verstappen trône seul en tête du classement du championnat du monde. Le triple champion du monde s’est imposé à cinq reprises, et malgré un abandon en Australie, semble se diriger vers un quatrième sacre mondial consécutif. Chez Red Bull, Sergio Perez réalise également un très beau début de saison. Sur le podium à quatre reprises, le Mexicain talonne Verstappen au championnat. Surtout, « Checo » ne semble plus vouloir battre son coéquipier comme cela avait pu être le cas la saison précédente, au plus grand plaisir d’Helmut Marko.

« Checo ne se lance plus dans la course en prétendant qu’il veut absolument battre Max »

Dans des propos relayés par F1Only , le responsable des filiales jeunes de l’écurie autrichienne a tenu à souligner le début de saison de Sergio Perez, tout en se focalisant sur le nouvel état d’esprit de son pilote. « Checo ne se lance plus dans la course en prétendant qu’il veut absolument battre Max. Je veux dire par là qu’en 2023 il a presque de façon désespérée suivi sa propre voie lorsqu’il s’agissait de réglages si la vitesse n’était pas bonne » .

« Perez emprunte désormais à peu près le même chemin que Verstappen en matière de réglages »