Le PSG a viré «le plus grand entraîneur du monde» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juin 2013, Carlo Ancelotti, premier entraîneur de classe mondiale à avoir dit oui au Qatar, faisait ses bagages et quittait définitivement la capitale française. Pour Jérôme Rothen, son départ du PSG a été acté par la direction du PSG. Nasser Al-Khelaïfi avait jeté son dévolu sur Laurent Blanc pour le remplacer.

Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé évoluera sous les ordres du meilleur entraîneur du monde la saison prochaine. Lors de son émission sur RMC, l'ancien joueur a loué les qualités de Carlo Ancelotti, actuel coach du Real Madrid, dont l'aventure au PSG s'est fini en queue de poisson.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

L'erreur du Qatar avec Ancelotti

Arrivé en janvier 2012 au PSG, au tout début de l'ère qatari, Ancelotti quittait le club à la fin de la saison suivante, sur fond de différents avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais pour Jérôme Rothen, la direction du PSG est bien à l'origine de son départ en juin 2013.

« Le PSG n’en voulait plus trop »