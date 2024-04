Mercato : Surprise, le PSG dégaine pour un joueur du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le poste de gardien de but semble suffisamment pourvu au PSG, la direction aurait, malgré tout, pris l'initiative de lâcher une offre sur le marché. A en croire la presse espagnole, elle concernerait Andriy Lunin, révélation de la saison au Real Madrid. Le portier ukrainien aurait été sollicité par le club parisien, mais aussi Manchester United et le Bayern Munich.

Alors que Kylian Mbappé s'apprête à rejoindre le Real Madrid, le PSG pourrait se venger en tentant de piocher dans le groupe merengue. Patron d' Ok Diario , Eduardo Inda annonce que l'équipe parisienne serait déjà passée à l'action en transmettant une offre à Andriy Lunin.

Le PSG s'attaque à Lunin

« Il y a un joueur qui termine son contrat l'année prochaine et Madrid veut qu'il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s'il n'est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une 3ème du Bayern Munich. Je parle de Lunin. C'est un bon gardien et il est en train de le montrer » a confié le journaliste espagnol.

Danger pour Donnarumma ?

Une information qui relance l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG. Souvent décrié, le portier italien apparaît trop limité dans certains secteurs, notamment le jeu au pied. Manquant d'assurance lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça, le portier italien pourrait payer cash ses erreurs, alors que certains médias évoquent aussi un possible intérêt pour Mike Maignan (Milan AC).