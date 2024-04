PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé annonce du très lourd !

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé quittera la capitale à l'issue de la saison. Tout indique que la star de 25 ans poursuivra sa carrière au Real Madrid. Les Merengue touchent au but dans ce dossier. D'ailleurs, l'entourage de Kylian Mbappé n'a pas manqué de s'enflammer à l'approche du transfert.

Après avoir refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 l’été dernier, Kylian Mbappé a donné sa réponse au PSG en février dernier. L’international français ne compte pas étendre son engagement et a donc prévu de partir libre à l’issue de la saison. Si sa prochaine destination reste encore à déterminer, tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce en Espagne sur Mbappé ! https://t.co/uT8SOPZ6Bb pic.twitter.com/4YXfY9otHy — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Le Real Madrid touche au but avec Mbappé

Florentino Pérez touche au but dans ce dossier. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le Real Madrid était en pole position pour obtenir la signature de Kylian Mbappé, et la presse espagnole a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties. L’annonce serait prévue pour le 1er juillet. D’ailleurs, l’entourage de Kylian Mbappé ne s’est pas privé d’annoncer du très lourd pour le natif de Bondy chez les Merengue .

La Ligue des champions et le Ballon d'Or à portée de main ?