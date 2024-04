Mercato - Real Madrid : Une attaque de folie se prépare avec Mbappé

Pierrick Levallet

L'histoire de Kylian Mbappé au PSG arrive à son terme. Tout indique que la star de 25 ans, qui ne prolongera pas son contrat dans la capitale, signera au Real Madrid. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties et la date du transfert aurait même été fixée. D'ailleurs, l'international français devrait rejoindre une attaque de folie chez les Merengue cet été.

La fin approche pour Kylian Mbappé au PSG. Il y a quelques semaines, l’international français a indiqué aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas prolonger dans la capitale. Le natif de Bondy souhaite démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs. Il doit maintenant décider de sa prochaine destination, mais tout porte à croire qu’il finira par rejoindre le Real Madrid.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, la date est enfin fixée ? https://t.co/Fu6HNovD2h pic.twitter.com/zKksR2jUi6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Kylian Mbappé va débarquer au Real Madrid...

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position pour obtenir sa signature. De plus, la presse espagnole ne s’est pas privée d’annoncer un accord entre la Casa Blanca et Kylian Mbappé. La date du transfert aurait même déjà été fixée. En tout cas, la star de 25 ans risque de se régaler la saison prochaine.

... et va rejoindre un quatuor dévastateur