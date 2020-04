Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 28 avril 2020 à 14h30 par H.G.

Régulièrement annoncé sur le départ du FC Barcelone ces derniers temps, Ousmane Dembélé n’aurait en réalité aucune intention de faire ses valises cet été et compterait bien rester en Catalogne la saison prochaine.

Arrivé à l’été 2017 pour succéder à Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais montré l’entièreté de son talent au FC Barcelone. Entre blessures fréquentes et problèmes extrasportifs, l’international français de 22 ans n’est jamais parvenu à justifier l’investissement de 125M€ hors bonus consenti par le Barça il y a près de trois ans au moment de le recruter au Borussia Dortmund. Et au sortir d’une saison 2019/2020 quasi blanche lors de laquelle il n’a pris part qu’à neuf rencontres toutes compétitions en n’inscrivant qu’une seule réalisation après deux blessures successives, la question de l’avenir d’Ousmane Dembélé aurait été remise sur la table au sein du FC Barcelone, qui n’aurait plus confiance en l’ancien joueur du Stade Rennais.

La seule priorité de Dembélé est de se soigner !