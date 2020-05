Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois gros départs déjà identifiés par Zubizarreta ?

Publié le 1 mai 2020 à 11h00 par A.M.

Confronté à de grosses difficultés financières, l'Olympique de Marseille va devoir vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs départs sont prévus, et trois joueurs auraient déjà identifié pour être vendus.

Malgré la qualification de l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, entérinée par la LFP suite à l'arrêt de la saison, le club phocéen n'est pas tiré d'affaires pour autant. Et pour cause, l'OM va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes qui sont dans le rouge depuis plusieurs mois. Mais en parallèle, les Marseillais vont également devoir se renforcer afin de disputer la C1 et d'y faire bonne figure. L'effectif actuel est effectivement trop léger pour participer à plusieurs compétitions et enchaîner les matches tous les trois jours. Par conséquent, il faudra renforcer l'équipe tant quantitativement que qualitativement... tout en se séparant de certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer les caisses. C'est donc un énorme casse-tête qui s'offre à l'OM.

Caleta-Car, Sanson et Sarr, les premiers départs ?