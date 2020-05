Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La menace du fair-play financier est toujours présente !

Publié le 1 mai 2020 à 8h30 par A.M.

Malgré l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions concernant le fair-play financier, l'Olympique de Marseille est toujours sous la menace d'une sanction alors que la LFP a entériné sa qualification à la Ligue des Champions. Et pour cause, l'OM a enfreint les règles avant le début de la crise. Explications.

Depuis le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, les résultats de n'ont pas toujours suivi. Et cela s'est ressenti économiquement, le club phocéen présentant un déficit de 91M€ pour la saison dernière, loin des 30M€ autorisés par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Une situation qui avait poussé l'instance européenne à menacer l'OM par le biais d'un communiqué publié le 5 mars dernier : « L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 . » Mais entre temps, l'UEFA a annoncé sa volonté de reporter ses décisions en vue de la saison compte tenu de la crise financière, tandis que la LFP a décidé d'arrêter la saison entérinant par la même occasion la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions.

Une sanction toujours possible ?