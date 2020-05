Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte s’ouvre pour Mitroglou, mais…

Publié le 1 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui, Kostas Mitroglou est un boulet enchaîné au pied de l’OM. Alors qu’une solution semble apparaître pour lâcher le Grec, cela reste toutefois compliqué...

A la recherche du « grantatakan », l’OM avait tenté le pari Kostas Mitroglou à l’été 2017. Sur le papier, cela avait l’air d’être un bon choix tant le Grec enchainé les buts lors de ses anciennes expériences. Au final, cela s’est avéré être un flop puisque Mitroglou n’a fair que décevoir. La direction phocéenne a alors cherché à s’en séparer, mais pour le moment, cela n’a été possible que sous la forme d’un prêt. Zubizarreta y arrivera-t-il enfin cet été ? Il y a quelques jours, il a été question d’un possible retour à l’Olympiakos. Mais l’argent pourrait faire défaut dans ce dossier.

« L’intérêt est réel, mais... »