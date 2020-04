Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qu’il y a derrière le message énigmatique de Kylian Mbappe…

Publié le 1 mai 2020 à 1h45 par La rédaction

Mbappe a envoyé un message très favorable au PSG sur les réseaux sociaux. Comment l’interpréter ? Décryptage.

En milieu de semaine, Kylian Mbappe a publié un message sur les réseaux sociaux, sujets à certaines interprétations. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ainsi déclaré sa flamme à son club, laissant entre les lignes entendre que son avenir passerait bien par le Parc des Princes : « Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe (le PSG) me manque », a lâché Mbappé. Comment décrypter les mots de l’attaquant parisien ? Faut-il en tirer des conclusions sur sa volonté de poursuivre avec le PSG ?

Mbappe a les idées très claires

Dans le dossier Mbappe, il faut bien comprendre un fait : le joueur ne partira pas cet été, et il l’a bien compris. A partir du moment où le Real Madrid privilégie la stratégie d’attendre juin 2021, à un an de la fin de son contrat, pour lancer son offensive, le Français est fixé. Il est donc tout à fait sincère lorsqu’il dit que l’équipe lui manque, car il est tout à fait clair dans sa tête qu’il restera au PSG l’an prochain. En revanche, il serait erroné d’interpréter cela comme une volonté d’investissement à plus long terme avec Paris. Pour cela, le seul indicateur est la prolongation de contrat. Or jusqu’à maintenant, le clan Mbappe a systématiquement reporté à plus tard les approches du PSG en ce sens.