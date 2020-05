Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de tonnerre se précise pour Philippe Coutinho !

Publié le 1 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Désormais, il semble que Philippe Coutinho pourrait finalement rester au FC Barcelone. Un scénario qui tend finalement à se confirmer...

L’avenir de Philippe Coutinho fait de plus en plus parler. Actuellement prêté au Bayern Munich, avec option d’achat, le Brésilien va faire son retour au FC Barcelone. Mais dernièrement, ce retour ne semblait être que temporaire. En effet, en Catalogne, on ne comptait visiblement pas sur le milieu de terrain et son départ était même en préparation. Il était ainsi question d’un possible retour en Premier League pour Coutinho. Toutefois, Quique Setien n’a pas caché qu’il appréciait l’ancien de Liverpool, qui pourrait bien rester au Barça finalement.

Une opération impossible à réaliser ?