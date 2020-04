Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Trois renforts d'ores et déjà actés par Zidane ?

Publié le 1 mai 2020 à 1h00 par B.C.

À cause de l'épidémie de coronavirus, le Real Madrid pourrait se montrer très discret sur le marché des transferts cet été. Ainsi, les Merengue compteraient essentiellement sur le retour des joueurs prêtés cette saison.

Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Fabian Ruiz, Paul Pogba, Erling Haaland... Le Real Madrid prévoyait du lourd pour la saison prochaine. Florentino Pérez et Zinedine Zidane travaillent en effet depuis plusieurs mois sur le mercato estival et avaient des plans colossaux pour renforcer l'effectif madrilène. Il faut dire que certains joueurs merengue se rapprochent de la fin de leur carrière, et la question de leur succession se pose déjà. Mais entre temps, l'épidémie de coronavirus a fait surface, et cela a bouleversé le monde du football. Plusieurs championnats, dont la Ligue 1, ont été définitivement arrêtés tandis que d'autres sont simplement suspendus actuellement. Mais avec l'incertitude qui règne concernant le versement des droits télé et de la durée des huis clos dans les stades, plusieurs clubs commencent à s'interroger sur le prochain mercato, à commencer par le Real Madrid.

Le Real Madrid compterait sur Ødegaard, Hakimi et Lunin la saison prochaine