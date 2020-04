Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Mitroglou !

Publié le 30 avril 2020 à 15h00 par D.M.

Prêté cette saison au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou devrait faire son retour à l’OM à l’issue de cette saison. Mais la presse grecque a fait état ces derniers jours d’un intérêt de l’Olympiakos pour l’attaquant. Un transfert qui n’a que très peu de chance de se produire selon un spécialiste du football hellène.

Le transfert de Kostas Mitroglou est considéré comme un échec cuisant. Arrivé à l’OM en 2017 contre un chèque de 15M€, l’attaquant grec n’a jamais pu s’imposer au sein du club marseillais et a enchaîné les prêts ces dernières années. Cédé en 2019 à Galatasaray, le joueur a pris cette saison la direction du PSV Eindhoven et devrait retourner à l'OM à l'issue de cet exercice. Mais, Kostas Mitroglou pourrait de nouveau quitter Marseille puisque selon le média grec Agona Sport , l’Olympiakos serait intéressé par un transfert du joueur. Le club phocéen, en proie à des difficultés financières, pourrait accueillir favorablement un départ de l'attaquant. Mais l’Olympiakos pourrait ne pas avoir les moyens nécessaires pour s’offrir Mitroglou lors du prochain mercato à en croire un spécialiste du football grec Alain Anastasakis.

« Il ne faut pas croire que Mitroglou est attendu comme le messie à l’Olympiakos »