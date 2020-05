Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une catastrophe n'est pas impossible pour Frank McCourt !

Publié le 1 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que la crise du Covid-19 frappe de plain fouet les finances des clubs de football, Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES, assure que Frank McCourt devra intervenir pour sauver l'OM.

« À la base, Quillot avait vendu à McCourt un business plan complètement fantaisiste. Et McCourt s'est fait plumer. Il a mis au moins 350 millions dans l'OM. Avec un club qui perd entre 100 patates par an. Là, McCourt n'est même plus milliardaire... Vous feriez quoi à sa place ? » Il y a quelques jours, Romain Molina se confiait sur les intentions de Frank McCourt dont les velléités de vente sont régulièrement évoquées. Une situation inquiétante alors que l'OM traverse une période très délicate d'un point de vue économique. En effet, d'après Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES, si l'homme d'affaires américain ne remet pas d'argent dans le club, l'OM court à la catastrophe.

McCourt va devoir mettre la main à la poche