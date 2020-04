Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur du Barça qui pourrait être décisif pour le retour de Neymar !

Publié le 1 mai 2020 à 0h15 par B.C.

Ces derniers jours, la presse étrangère a expliqué qu'Arthur pourrait quitter le FC Barcelone au cours du mercato estival. Cependant, aux yeux de Rivaldo, ce transfert pourrait compromettre les chances du club catalan avec Neymar.

Alors qu'un nouveau feuilleton Neymar s'annonçait pour cet été, la crise du coronavirus va très certainement influencer l'avenir du Brésilien. En effet, le FC Barcelone devrait tirer un trait sur le retour de l'attaquant du PSG cet été afin de faire des économies selon plusieurs médias catalans. Lautaro Martinez deviendrait donc l'unique priorité des Blaugrana à ce jour, mais cela n'empêche pas certaines personnes d'espérer encore le retour Neymar au Barça, à l'image de Rivaldo. Dans sa chronique publiée sur Betfair , l'ancien joueur du FC Barcelone s'est prononcé sur l'avenir d'Arthur Melo, annoncé ces derniers jours à la Juventus, et a confié que le milieu de terrain ne devait pas quitter la Catalogne cet été, puisque celui-ci pourrait jouer un grand rôle dans le dossier Neymar à l'avenir.

« Vendre Arthur pourrait nuire aux chances du Barça avec Neymar »