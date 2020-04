Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kays Ruiz en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 23h15 par B.C.

Alors qu'il a mis la pression au PSG au sujet de son avenir, Kays Ruiz-Atil a tenu à clarifier ses propos ce jeudi soir, sur Instagram.

Les pépites du PSG risquent de donner du fil à retordre à Leonardo cet été. Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel, Kays Ruiz-Atil pourrait également décider d'aller voir ailleurs au cours du mercato. Le milieu de terrain de 17 ans, chipé au FC Barcelone en 2015, évolue actuellement avec l'équipe U19 mais aurait d'autres ambitions pour son avenir, voulant notamment s'entraîner avec l'effectif professionnel. Au cours d'un live Instagram , Kays Ruiz-Atil a d'ailleurs mis la pression au PSG. « Si le PSG ne veut pas me faire m'entraîner avec les pros, il y a d'autres clubs. Ce n'est pas au PSG que ça va se terminer. Il y a des clubs qui m'ont proposé de m'entraîner avec les pros et descendre en réserve pour les matchs », a confié l'espoir du PSG. Des propos sur lesquels il a tenu à apporter des précisions ce jeudi soir, toujours sur Instagram .

« Je tiens à corriger la mauvaise interprétation de certains de mes propos... »