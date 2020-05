Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait acté un nouveau départ !

Publié le 1 mai 2020 à 7h45 par La rédaction

Prêté par le FC Séville afin d'assurer le rôle de doublure de Keylor Navas, Sergio Rico ne sera pas conservé par le PSG bien que le club parisien dispose d'une option d'achat de 10M€.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait laisser filer plusieurs joueurs. Il y a d'abord ceux dont le contrat arrive à échéance en fin de saison comme Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting. Il y a ensuite les joueurs dont le départ est souhaité afin de renflouer les caisses du club comme Ander Herrera et Julian Draxler. Comme révélé par Le 10 Sport , l'Athletic Bilbao s'est positionné pour le milieu de terrain espagnol, tandis que l'international allemand est convoité par le Borussia Dortmund. Et enfin, il y a les joueurs prêtés, à savoir Mauro Icardi et Sergio Rico. Le PSG dispose d'une option d'achat pour les deux joueurs, mais alors que la situation est encore incertaine pour le buteur de l'Inter Milan, Leonardo semble avoir tranché pour le portier espagnol.

Retour à l'envoyeur pour Rico ?