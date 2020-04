Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le Borussia Dortmund sur Julian Draxler !

Publié le 22 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

L’avenir de Julian Draxler pourrait s’écrire loin du PSG cet été. Et après le Hertha Berlin, c’est au tour du Borussia Dortmund de se pencher sur son cas.

Parmi la liste des joueurs susceptibles de quitter le PSG cet été, Julian Draxler en fait partie. Le milieu de terrain allemand n’a pas réussi à trouver sa place dans l’effectif de Thomas Tuchel. Et si, jusqu’à présent, toutes les tentatives des clubs intéressés par son profil se sont soldées par des échecs, c’est principalement à cause de son imposant salaire à Paris (plus de 7 millions d’euros par saison).

Chelsea et Arsenal aussi ?