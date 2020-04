Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane gêné par une vieille connaissance pour Pogba ?

Publié le 22 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que Zinedine Zidane attendrait toujours de témoigner de l’arrivée de Paul Pogba à la Casa Blanca cet été, la Juventus compterait bien contrecarrer les plans du Real Madrid.

Comme AS le révélait lundi, Zinedine Zidane n’aurait pas lâcher le dossier Paul Pogba. À l’instar du dernier mercato estival, l’entraîneur du Real Madrid aurait pour objectif de recruter le milieu de terrain de Manchester United à l’intersaison, et ce, bien que Florentino Pérez privilégierait la piste Erling Braut Haaland. Cependant, Zinedine Zidane ne serait pas seul sur le dossier Paul Pogba, une vieille connaissance du joueur et de l’entraineur merengue souhaitant rafler la mise dans cette opération.

La Juventus toujours dans le coup pour Pogba