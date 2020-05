Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pogba, ce sera une guerre aux enchères !

Publié le 1 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Manchester United ne serait pas contre vendre Paul Pogba à l’intersaison alors que le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus seraient sur les rangs. Les Red Devils attendraient seulement recevoir une offre satisfaisante et devraient le céder au plus offrant.

La deuxième aventure de Paul Pogba à Manchester United pourrait trouver son épilogue lors du prochain mercato estival. En effet, le milieu de terrain des Red Devils ne serait plus forcément le bienvenu à Old Trafford et les dirigeants sauraient très bien que pour remodeler l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer il faudra libérer de la masse salariale et renflouer les caisses du club grâce à des ventes. Paul Pogba pourrait donc faire les affaires de United à mener à bien des dossiers comme celui de Jadon Sancho. Mais les Red Devils ne le laisseraient pas partir sous n’importe quelle condition.

Pogba pourrait se vendre à prix d’or cet été